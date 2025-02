Acusan a Javier Milei de promocionar criptomoneda fraudulenta: presidente será investigado

16/02/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno argentino anunció una pesquisa contra el presidente de la República, Javier Milei. La llamada "Investigación urgente" fue iniciada por el lanzamiento de una criptomoneda que fue promovida por el mandatario el pasado viernes y que, horas después, se vino abajo. El jefe de Estado del país austral es acusado de estafa y desde un sector político exigen un "juicio político".

Acusan a Javier Milei de estafa

El pasado viernes 14 de febrero, Javier Milei publicó, tanto en su cuenta de X como en su Instagram, un mensaje sobre la mencionada criptomoneda, apoyando su uso. Esta fue presentada como un proyecto de empresas argentinas. Según señala Maxi Firtman, experto economista para El Economista, la web del proyecto y la criptomoneda, la creación tanto de la web como de la criptomoneda se dio horas antes de la publicación.

Tras la publicación de Milei, la gente inició con las compras y llegó a los US$ 5.20. Cuatro horas después de la publicación, se borró el tuit y dejó un mensaje en donde acotó no no tener vinculación, y que fue un tuit como otros que hace y no se había "Interiorizado de los pormenores del proyecto". El presidente no pidió disculpas ni asumió responsabilidad.

"Tiraron de la alfombra"

Es importante conocer que se puede crear una criptomoneda con 200 dólares en 15 minutos, sin embargo, Firtman asegura que se requiere de confianza y difusión para que la gente se entere. Todo ello, habría sido previsto por el jefe de Estado. Es decir, sin la publicación de Milei, el alcance que tuvo la "estafa", no habría llegado a tanto.

Muchas personas resultaron afectadas debido a esta acusada estafa: "Hicieron un rug pull, cuando hubo suficientes inversores que pusieron plata, los fundadores "tiraron de la alfombra" y dejaron a todos en el piso y la moneda tuvo una rápida y abrupta caída en su cotización por más del 85% a valores más cercanos a $0 y unas pocas cuentas se llevaron la ganancia calculada entre US$ 70 y US$ 100 millones."

Abren investigación contra Javier Milei

La indagación estará a cargo de la Oficina Anticorrupción de Argentina contra el jefe de la Casa Rosada y otros miembros de su gabinete tras la promoción de la criptomoneda $LIBRA en sus propias redes sociales. Es importante resaltar que la mencionada oficina es dependiente del Ejecutivo. Un comunicado del ente en cuestión dio más detalles sobre el proceso.

De este modo se pudo conocer que el presidente de Argentina, Javier Milei, será investigado por una presunta estafa tras publicar tuits de apoyo a una criptomoneda llamada $Libra.