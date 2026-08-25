Creaba contenido para OnlyFans, tenía más de un millón de seguidores y falleció a los 29 años

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Zachary Jaghab, conocido como Christian Styles, murió el 20 de agosto a los 29 años y su partida sorprendió a seguidores, amigos y colegas. El actor de cine para adultos tenía más de un millón de seguidores entre Instagram y X, plataformas que también utilizaba para promocionar su contenido de OnlyFans.

Trayectoria de Christian Styles

Zachary Jaghab nació y creció en Canton, Michigan, Estados Unidos. Su ingreso a la industria del entretenimiento para adultos ocurrió en 2021, cuando comenzó a trabajar como actor bajo el nombre artístico de Christian Styles.

Con los años, Christian Styles hizo temblar internet, logrando construir una enorme comunidad que superaba tranquilamente el millón de fanáticos repartidos entre sus perfiles oficiales de Instagram y X. Incluso, era reconocido en varios países y entre la comunidad LGBT+.

En ambas plataformas compartía contenido relacionado con su trabajo y también promocionaba su página de OnlyFans, plataforma en la que creaba contenido para adultos.

Confirman fallecimiento de Christian Styles

La familia de Christian Styles confirmó su fallecimiento mediante una publicación en GoFundMe, donde abrieron una colecta para poder costear los gastos del funeral y darle santa sepultura.

En el mensaje, Tammy Sultana, quien por lo escrito se identifica como sobrina del fallecido, describió el impacto que tuvo la partida de Jaghab en sus seres queridos.

"Zack era el querido hijo menor de Johnny y Ellen Jaghab, hermano de Tonya Faris y Jacob Jaghab, y un adorado tío, familiar y estimado amigo de muchos", indicó.

El mensaje también señaló que su fallecimiento dejó a su familia de Canton atravesando un profundo duelo por la pérdida de alguien muy querido.

Por su parte, el médico forense del condado de Wayne confirmó el fallecimiento de Jaghab al medio People. Sin embargo, la autoridad decidió no brindar mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Debido a la falta de información médica oficial, cualquier rumor o teoría que circule en Internet carece de confirmación. Por ejemplo, en redes sociales se ha difundido la versión de que habría fallecido a causa del sida, la etapa más avanzada de la infección por VIH; sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Así, Zachary Jaghab, conocido como Christian Styles, deja una trayectoria iniciada en 2021 dentro del entretenimiento para adultos, además de una comunidad de más de un millón de seguidores en redes sociales. El actor también utilizaba estas plataformas para promocionar su contenido de OnlyFans antes de su fallecimiento.