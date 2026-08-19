Sismo en Junín: ONU entrega 15 toneladas de ayuda humanitaria para más de 2 mil familias afectadas

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A más de un mes del sismo reportado en Chongos Bajo, Chupaca, Junín el pasado 18 de julio que tuvo una magnitud de 5.1 y dejó decenas de afectados que perdieron sus viviendas por el impacto del movimiento, la ONU realizó esta mañana la entrega de 15 toneladas de ayuda humanitaria.

Ayuda humanitaria enviada por la ONU

Por medio de esta ayuda realizada por la ONU, más de 2 mil familias afectadas por emergencias en el país serán beneficiadas con 15 toneladas de ayuda humanitaria donadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

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¿Qué artículos estuvieron incluidos en la ayuda humanitaria?

Los suministros, valorizados en más de S/ 420 mil, buscan contribuir a la atención de las necesidades más urgentes de las poblaciones damnificadas.

Asimismo, donación estuvo compuesta por 48 viviendas prefabricadas, 100 carpas familiares y 1080 lámparas solares, implementos que serán puestos a disposición de las personas afectadas por emergencias ocurridas en diferentes regiones del territorio nacional.

En ese sentido, los productos fueron recibidos por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), organismo adscrito al Ministerio de Defensa, y serán destinados a atender tanto las emergencias actuales como aquellas que puedan presentarse posteriormente.

Entre las poblaciones que podrían beneficiarse se encuentran las familias damnificadas por los sismos registrados en diversas localidades de la región Junín.

Envío de ayuda fue posible por la cooperación en el traslado marítimo

Como parte de la ceremonia, el titular del sector Defensa destacó que la llegada de estos suministros fue posible gracias a la cooperación entre el Gobierno, ACNUR, la Embajada de China y la empresa Cosco Shipping, que ayudó el traslado marítimo de la ayuda desde el centro logístico de ACNUR ubicado en Panamá.

"Yo creo que es un ejemplo de solidaridad, de ayuda y de cuando se hacen las cosas entre amigos y con cooperación. La ayuda llega no solamente entre las instituciones, sino fundamentalmente llega rápidamente para los más afectados", manifestó el ministro de Defensa.

Asimismo, resaltó el trabajo permanente que realiza INDECI y el despliegue de sus equipos en diferentes regiones del país para responder ante las emergencias. En esa línea, remarcó la importancia de fortalecer la preparación y prevención frente a emergencias como sismos, inundaciones y el fenómeno de El Niño.

Finalmente, con esta entrega de la ONU y las instituciones involucradas buscan reforzar la capacidad de respuesta ante las emergencias como el sismo de Junín y garantizar que las familias damnificadas puedan contar con refugio y recursos básicos.