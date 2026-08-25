Shakira y Mr. Beast conversaron sobre la posibilidad de trabajar juntos por la educación en Colombia

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes 24 de agosto, se difundió un video de la cantante Shakira junto al creador de contenido estadounidense Mr. Beast durante la final de la Copa del Mundo, en la que se escucha un acuerdo entre ambas figuras en trabajar juntos en la educación de Colombia.

Shakira y Mr. Beast se reunieron en la final del Mundial 2026

Durante el cierre del evento deportivo que tuvo como ganador de la Copa del Mundo a España, la cantante colombiana Shakira se reunió con distintas figuras influyentes del medio artístico como Mr. Beast, como parte de la conversación que mantuvieron, la intérprete de 'Dai Dai' le expresó al creador de contenido su idea de trabajar juntos por su país de origen.

El propio creador de contenido mostró el momento exacto en que se encontró con ella en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA el 19 de julio en Estados Unidos, en donde abordaron la posibilidad de colaborar en favor de la educación colombiana.

"Vamos a hacer algo juntos. ¿Qué te parece en Colombia? Hay que hacer más escuelas. Muchos niños que no van a la escuela, que no pueden", dijo ella, a lo que fue el actor Tom Cruise que se encontraba en el mismo espacio propuso que fuese todo en Barranquilla y ambos aceptaron la propuesta.

Asimismo, la barranquillera le dijo a Mr. Beast que conoce de su trabajo y se considera su fan, afirmando que espera que hayan más personas como él en el mundo.

"Soy tu fan, en serio yo soy tu fan porque haces mucho por la gente, ojala hubiera más personas como tu en el mundo", expresó Shakira a Mr. Beast.

Como respuesta, el youtuber le dijo a la cantante que, para él significan mucho estas palabras viniendo de ella.

"Es un placer conocerte y recibir elogios viniendo de ti, los mereces más tú que yo", le expresó, desatando miles de reacciones en redes sociales.

"Hay que hacer más escuelas. Tenemos muchos niños que no pueden ir".



🇨🇴 Shakira y MrBeast conversaron sobre la posibilidad de trabajar juntos por la niñez en Colombia. Conociendo la realidad del país, la artista le propuso al mayor creador de contenido del mundo sumar fuerzas... pic.twitter.com/nCcqoxhajh — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 25, 2026

La unión de estas dos importantes figuras a nivel mundial han generado todo tipo de comentarios en las plataformas digitales, en especial, luego que Colombia haya sido afectada por un sismo de magnitud 7.4 el pasado 10 de agosto en Chocó.

Finalmente, la conversación entre Shakira y Mr. Beast actualmente ha vuelto a generar relevancia dada las condiciones en las que se encuentra el país colombiano por el fuerte impacto del sismo registrado recientemente.