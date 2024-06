¡Indignante! Activistas climáticos rociaron con pintura naranja el histórico monumento de Stonehenge

19/06/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Nuevamente, activistas climáticos están en el centro de la polémica, pues dos jóvenes pertenecientes al grupo ecologista Just Stop Oil fueron detenidos por rociar con pintura naranja el histórico monumento de Stonehenge, en Inglaterra.

El ataque ocurrió la mañana del presente miércoles, en medio de una visita turística y de cientos personas, que buscaron intervenir para detener el ataque.

La Policía del condado, por su lado, indicó que los jóvenes fueron identificados como Niamh Lynch y Rajan Naidu, de 21 y 73 años respectivamente, y ya afrontan acusaciones por daño a un monumento histórico del país.

Para supuestamente salvar el planeta, activistas del clima acaban de destrozar el monumento prehistórico de Stonehenge, construido hace 5.000 años rociándole pintura.



Condenados por todo el país

Los testigos grabaron el momento preciso del ataque, el cual fue repudiado por miles de usuarios en redes sociales. Lo más impactante, es que el grupo ecologista ha compartido otros metrajes mostrándose orgullosos del atentado.

Por su lado, el primer ministro británico, Rishi Sunak, condenó el ataque y lo calificó como "un lamentable acto de vandalismo", en medio de una movida campaña electoral en todo el Reino Unido.

Comunicado de la organización

Como si no fuera suficiente, Just Stop Oil publicó un comunicado, donde explicaban que su drástica protesta tenía como objetivo reclamar que el próximo Gobierno del país suscriba un plan internacional para eliminar el uso de combustibles fósiles de cara al 2030.

En ese mismo pronunciamiento, señalaban que la pintura era removible, y que con la lluvia que caracteriza a la zona saldría con facilidad del histórico monumento.

Desde el otro frente, la organización que se encarga de la protección del patrimonio, English Heritage, se encuentra evaluando el impacto de la pintura en las piedras, que recordemos, es Patrimonio de la Humanidad.

¿Qué es Stonehenge?

Reconocido mundialmente como uno de los monumentos megalíticos más impresionantes del planeta, Stonehenge fue un centro ritual construido hace miles de años, el cual tenía como objetivo marcar el movimiento del sol.

Levantado entre el 3700 a. C. al 1600 a. C, está compuesto por enormes piedras, que forman una circunferencia particular, la cual impresiona a la distancia. Durante años, Stonehenge despertó decenas de teorías, siendo vinculado incluso a extraterrestres. Sin embargo, ya está confirmado que su construcción fue hecha netamente por humanos.

Lamentablemente, el monumento de Stonehenge fue víctima de un terrible ataque, perpetrado por activistas climáticos, que rociaron con pintura naranja las piedras del histórico lugar.