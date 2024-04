¡Lamentable! Adolescente de 12 años murió ahogado tras salvar la vida de su abuela y tía en el mar

04/04/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Keylor Durán Díaz de 12 años de edad, era un destacado atleta costarricense, que perdió la vida ahogado tras rescatar a su abuela y una tía, quienes fueron arrastradas por la corriente marina en Playa Bejuco, Parrita, Puntarenas, el pasado Viernes Santo.

Lamentable suceso

Keylor, coronado campeón de pentatlón en la categoría U-13 2023 y subcampeón nacional de campo traviesa 2024, se encontraba en un paseo familiar y se percató que las vidas de su tía y abuela corrían peligro.

Con la ayuda de una tabla de surf, el adolescente las puso a salvo, pero la corriente fue demasiado fuerte hasta el punto de arrastrarlo a él mismo y desaparecer entre las olas.

Preocupados y angustiados, sus familiares y amigos pidieron ayuda a las autoridades y emprendieron una búsqueda en la playa. Sin embargo, tras varias horas, el cuerpo del atleta fue encontrado sin vida el domingo, a varios kilómetros de distancia, en playa Hermosa de Garabito, en Costa Rica.

"Mi nieto dio la vida por nosotros: una ola nos estaba revolcando e íbamos mar adentro; él me soltó y me dijo que iba a buscar ayuda para nosotras; sin embargo, cuando llegó la ayuda, él no apareció más", relató a Teletica, Miriam Guevara, abuela del menor.

Le rindieron homenaje

Tras la terrible noticia de la muerte de Keylor a tan corta edad, conmocionó a todo su país, donde fue calificado como un héroe por su acto de valentía y sacrificio. Familiares, amigos y compañeros de escuela le rindieron un emotivo homenaje póstumo, destacando su nobleza y espíritu altruista, a las 6 p.m. del martes 2 de abril en la Capilla de Velación de Mercedes Sur de Heredia.

En el lugar también se colocó un mural con mensajes que sus más allegados le dejaron como despedida al joven deportista, a quien recuerdan con mucho cariño. Por su lado, el entrenador de Durán Díaz reveló que soñaba con representar a su país en los Juegos Olímpicos.

"Nuestra última conversación se trató de eso, me contó que quería llegar a unos Juegos Olímpicos, quería ser corredor de 100 o 200 metros o de salto largo. Yo le decía que tenía más probabilidades en otras pruebas, pero que trabajaríamos en eso dentro de dos años", dijo Edrey Vargas a la plataforma CRHoy.com.

Recordado como héroe

La lamentable pérdida ocasionó un gran dolor a toda la comunidad deportiva de Costa Rica y especialmente en sus padres quienes no dudaron en señalar: "No hay palabras, es que era mi bebé, era mi todo, era muy chineado, lo amábamos, tenía tanto futuro", dijo Dayana Díaz, madre del menor. Mientras que su papá comentó: "Creo que ningún padre debería pasar por esto, ningún padre debería enterrar a su hijo, así es y ya está hecho, no podemos cambiar nada de esto, sus 12 años fueron maravillosos".

De esta manera, los ciudadanos de Costa Rica se encuentran conmocionados con la noticia de que Keylor Durán Díaz, un adolescente atleta de 12 años, murió ahogado tras salvar la vida de su abuela y su tía en el mar.