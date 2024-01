¡Lamentable! Niño de 2 años muere de hambre y junto al cadáver de su padre: llevaba varios días sin comer

El fallecimiento de un menor de 2 años ha conmocionado a los habitantes de una localidad, pues su cadáver fue encontrado junto al al cuerpo sin vida de su padre, quién habría fallecido el pasado 29 de diciembre. Según informaron diversos medios, el pequeño falleció por hambre debido a una posible negligencia por parte de una visitadora social, quién debía vigilar la situación del bebé y su padre.

El hecho ocurrió en la localidad de Skegness, en el condado Lincolnshire, en Reino Unido y ha conmocionado a toda la comunidad británica, pues recién se dio a conocer el pasado 9 de enero, cuando una trabajadora social entró a la casa después de varios intentos de contactar al progenitor del pequeño, quién no daba señales de vida desde el 26 de diciembre.

Según informaron algunos medios locales, el padre habría fallecido de un ataque cardíaco, por lo que el pequeño Bronson Battersby estuvo varios días sin comer hasta que falleció y su cuerpo fue encontrado acurrucado junto al de su progenitor.

La madre del pequeño declaró para el diario The Sun y dijo que se había peleado con su exmarido poco antes de Navidad y fue la última vez que te dio a su hijo. "Si los servicios sociales hubieran hecho su trabajo, Bronson todavía estaría vivo. Pero no hicieron nada", lamentó.

Según el diario Daily Mail, el padre de Bronson estaba clasificado como persona vulnerable y recibía una visita semanal por parte de una trabajadora social, que acudió a su casa el 2 de enero, pero no obtuvo respuesta y se marchó.

La trabajadora social volvió a la casa el 4 de enero, de nuevo sin recibir respuesta, y fue entonces cuando dio parte a la policía. Sin embargo, los cuerpos no fueron encontrados hasta el día 9 de enero, cuando la propia trabajadora social entró en la casa a pesar de no recibir respuesta.

"No puedo creerlo. Los resultados de la autopsia confirman que Bronson murió de hambre porque murió su padre. Creen que Kenneth murió no antes del 29 de diciembre. Significa que si la trabajadora social hubiera presionado para entrar cuando no recibió respuesta el 2 de enero, entonces Bronson todavía habría estado vivo", afirmó la madre en declaraciones para Daily Mail.