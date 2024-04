Lana Rhoades, exactriz de cine para adultos, pide borrar sus videos: "Quiero recuperar mi dignidad"

23/04/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Amara Maple, más conocida en la industria del cine para adultos como Lana Rhoades, ha generado controversia al asegurar que se siente avergonzada de las escenas que grabó durante varios años de su vida, por lo que ha expresado su deseo de borrar todo el contenido relacionado a ella en las diversas plataformas digitales.

Lana se hizo muy conocida en el 2016, cuando incursionó en el entretenimiento para adultos, y escaló rápidamente hasta convertirse en una estrella. Sin embargo, decidió abandonar la carrera a los pocos años de haber iniciado, pese a que en el 2019 era la actriz más buscada en una conocida plataforma de videos para adultos.

¿Porqué Lana se retiró de esa industria?

Los motivos que se esconden detrás de su retiro del entretenimiento par adultos son más complejos de lo que parecen. La salud mental es una de las principales razones para que la actriz decidiera retirarse.

La ahora empresaria brindó una entrevista al podcast 'Three Girls One Kitchen' hace unos meses y comentó todas las consecuencias de grabar estas escenas.

"A veces siento que estoy en negación y no puedo aceptar algunas de las cosas que he hecho. Intenté hablar con un terapeuta sobre una cosa que tuve que hacer para una escena que fue muy dura para mí (...) un tipo me amordazó hasta vomitar y, después, meó en un cuenco", relató Lana Rhoades en un inicio.

Enseguida, Lana siguió relatando lo sucedido y dijo que "durante la escena me pidió que me lo bebiera, y no supe decir que no. Fue una de las escenas más asquerosas y repugnantes".

Lana confiesa que ahora tiene más dinero

Sin embargo, las humillaciones durante el rodaje no es el único motivo por el que ya no quiso continuar en ese ambiente. Rhoades explicó, en el canal de YouTube BFFs with Dave Portnoy and Josh Richards, que actualmente le va mucho mejor económicamente, que cuando era actriz.

"En la industria no me pagaban una mi**da. Probablemente tenía 100.000 dólares en mi cuenta bancaria cuando dejé de rodar po**o y ahora soy multimillonaria", indicó. Además, sobre este pasado, hace unos años, en otro podcast, Lana Rhoades confirmó que "no tengo los derechos sobre muchos de los vídeos, de lo contrario probablemente ya los habría borrado todos".

"Me arrepiento. Sinceramente, le digo a la gente que, si pudiera volver atrás, lo daría todo por recuperar mi dignidad y mi respeto, y porque la gente no pudiera verme de esa manera", concluyó.

De esta forma, Lana Rhoades, contó que está arrepentida de haber trabajado en la industria de entretenimiento para adultos y pidió que borren todos sus videos.