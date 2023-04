Lula pone de relieve en Madrid diferencias con la UE por la guerra en Ucrania

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó sus diferencias con la Unión Europea (UE) sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania durante una visita a Madrid el miércoles. Sin embargo, mostró unidad con el presidente español, Pedro Sánchez, al concluir un acuerdo con Mercosur. Lula declaró que Rusia y Ucrania deben negociar la paz y que es inútil decir quién tiene la razón en la guerra. Expresó su frustración por la falta de discusión sobre la paz y dijo que nadie habla sobre la paz excepto él. Lula visitó Portugal antes de ir a Madrid. Cuando se le preguntó a quién pertenecían las regiones anexadas de Crimea y Donbás, Lula dijo que no era su trabajo decidir. Sánchez recordó a todos que el conflicto comenzó con la invasión de Rusia en febrero de 2022.

Lula ha enfrentado críticas de Occidente por su postura tibia hacia Moscú. Había acusado a EE. UU. de "alentar la guerra" y había pedido a la UE que "comenzara a hablar de paz" después de una reunión con el presidente chino Xi Jinping hace diez días. Anteriormente, había dicho que las responsabilidades por la guerra desencadenada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia eran compartidas. EE. UU. lo acusó de "eco de propaganda rusa y china", y Ucrania lo instó a visitar el país para comprender "las causas reales y la esencia" de la guerra.

Madrid y Brasilia esperan capitalizar sus presidencias de la UE y Mercosur, respectivamente, en 2023 para finalmente cerrar el acuerdo comercial entre ambos bloques que se ha estancado desde 2019 debido a la resistencia de algunos países europeos. La presidencia española de la UE, que comienza el 1 de julio, ofrece una oportunidad significativa para avanzar en la ratificación. Lula y Sánchez acordaron que alguien tiene que cerrar el acuerdo.

En 2019, la UE y Mercosur alcanzaron un acuerdo después de más de 20 años de difíciles negociaciones. Sin embargo, no se ratificó, en parte debido a las preocupaciones en Europa sobre las políticas ambientales del ex presidente brasileño de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Sin embargo, el tono ha cambiado con el regreso del izquierdista Lula al poder y a principios de este año, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dijo que la UE espera firmar el acuerdo durante 2023. Sin embargo, varios países europeos, principalmente Francia, siguen siendo reacios, y el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió a fines de febrero que el acuerdo "no sería posible" si los países de Mercosur no respetaban las mismas limitaciones ambientales que los europeos.

Los agricultores europeos temen que enfrentarán una competencia desleal si se lleva a cabo el acuerdo, mientras que los agricultores sudamericanos esperan obtener acceso a los mercados europeos. Los países de Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.