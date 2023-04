Pastor fue enterrado después de 2 años: Su familia esperaba su resurrección

Un pastor sudafricano llamado Silva Moodley que murió el 14 de agosto de 2021 fue enterrado el 16 de marzo de 2023, casi dos años después, mientras los familiares esperaban su resurrección.

Silva Moodley, pastor y fundador de la iglesia The Miracle Center en Gauteng, al norte de Johannesburgo, Sudáfrica, falleció el 15 de agosto de 2021 por debilidad física. Sin embargo, en lugar de prepararse para el funeral, su familia decidió llevar su cuerpo directamente a la morgue. Creían que resucitaría y regresaría a la tierra de entre los muertos.

La esposa de Silva y otros familiares fueron a la morgue a orar por su pronta recuperación. Dejaron de ir a la morgue unos meses después de la muerte de Silva , pero se negaron a enterrarlo o cremarlo.

Las familiares se negaron a aceptar que Silva Moodley había muerto. Creían que el pastor continuaba en la iglesia realizando actividades rituales religiosas como de costumbre. Esperaban el día en que tomara la "decisión" de reencarnarse.

Pasaron los meses y el cuerpo de Silva permanecía en la morgue. Esto hizo que el propietario de la dependencia hospitalaria se pusiera en contacto con su familia para convencerlos de que tomaran la decisión de proceder con el entierro o la cremación.

El propietario se basó en la preocupación de que la eliminación tardía del cuerpo podría generar problemas para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, la familia del pastor se negó a ceder, dejando la única opción de la morgue para llevar el caso a los tribunales.

"Esta es una disputa civil. No puedo tomar una decisión sobre si enterrar o quemar su cuerpo", dijo el dueño de la morgue. "Su familia debería ser quien tome las decisiones, pero no han respondido. El difunto es bastante famoso y no merece ser tratado así. Espero que la corte pueda apoyarme".