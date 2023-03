¿Por qué bajaron los índices de nacimientos de bebés con síndrome de Down en Europa?

21/03/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

De acuerdo a la lógica de las cifras, en el viejo continente debería existir una proporción mayor de la población de niños con síndrome de Down que en el pasado. Pero esto está alejado de la teoría, ya que cada vez son menos los nacimientos de bebés con esta alteración cromosómica.

Esto por supuesto, ha traído debates entre algunos grupos que están a favor y en contra del aborto, e involucra a temas de la libertad de las mujeres de poder decidir, la inclusión y la diversidad.

A principios de la década de 1980 las mujeres europeas tenían 1 posibilidad entre 800 de tener un hijo con síndrome de Down.

Asimismo, el progresivo aumento de la edad materna en la década de los 40, también hizo que dichas posibilidades crezcan de 1 en 460, ya que, cuánto más mayores son las madres, más grande sería probabilidad de que el niño presente dicho trastorno genético, que afecta en los grados de discapacidad intelectual, de corazón, digestivos y otros órganos.

¿Cuáles serían las causales?

Los avances tecnológicos de las últimas décadas, han podido permitir detectar el Down y otras anomalías en el útero, a ello se suma la legalización del aborto en la mayoría de los países europeos, lo que ha permitido que cada vez las mujeres interrumpan su embarazo cuando se detecta la presencia de trisomía 21, el nombre formal del síndrome.

"Los países no llevan un registro de cuántos abortos se realizan porque se detecta que el feto tiene Down", le explicó a la cadena internacional de noticias la vocera de Down Syndrome International.

Pese a ello, un grupo de expertos encontró en 2020 y actualizó en 2022 concluyeron que, en Europa, en la última década, el 54% de los embarazos en los que el feto tenía Down fue interrumpido.

Dicha cifra varía entre los países europeos, de los cuales, los abortos ocurren en 8 de cada 10 embarazos tras detectar el síndrome.

En comparación a los años 80, una de las décadas pioneras cuando se empezó a utilizar las pruebas de detección prenatal, puede verse lo drástica que fue la caída en el porcentaje de nacimientos de niños con Down.

En dicha época, el 90% de las embarazadas de niños Down los daba a luz. En la última década dicha cifra se redujo a la mitad.

De acuerdo a este estudio, España es uno de los países en donde más han aumentado los abortos con esta alteración, ya que se calcula que en el período 2011-2015 el 83% de los embarazos con Down no llegó a término.