¡Terrible! Mujer termina en UCI tras beber café LLENO DE INSECTOS en el aeropuerto

Un terrible suceso viene conmocionando al mundo entero. Y es que una mujer de tan solo 21 años terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras beber un café plagado de insectos.

Este lamentable hecho sucedió en España. La joven, quien se encontraba en el Aeropuerto de Palma de Mallorca, decidió comprar una bebida para luego ingresar a su clase de formación donde la capacitarían para trabajar en el mencionado lugar.

Sin embargo, al escoger un café y proceder a beberlo, quedó sorprendida al sentir una textura extraña en su boca: el vaso estaba lleno de pequeños insectos.

Enseguida, la mujer empezó a sentirse mal debido a que sus ojos y labios comenzaron a hincharse de forma inesperada.

Sus compañeros de clase la llevaron inmediatamente al tópico del aeropuerto para posteriormente trasladarla de urgencia a un hospital cercano, donde los médicos la diagnosticaron con una grave reacción alérgica causada por los insectos.

Al respecto, la joven presentó una denuncia contra la empresa responsable de la máquina expendedora, alegando que esta situación se trataría de una negligencia y falta de higiene.

Según mencionó, los encargados solo querían devolverle el dinero utilizado para resolver la situación; sin embargo, lo que ella buscaba que se hagan algo para que otra persona no resulte afectada.

"Me dijeron que acercara el móvil y que me devolvían los 50 céntimos. Lo hice con la buena fe de que no le pasara a otra persona, les dije que no quería el dinero solo que hicieran algo" , indicó la fémina.