Atentado en el Callao: Detonan explosivo en empresa de taxis que brinda servicios al aeropuerto

11/04/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo acto delictivo se registró en el Callao. Un criminal detonó un artefacto explosivo en el frontis de una empresa de taxis que brinda servicios al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Atentado contra empresa de taxis en el Callao

Según los primeros reportes, mientras se realizaba el paro de transportistas para exigir al Gobierno acciones urgentes para combatir la criminalidad y la ola de inseguridad ciudadana, la empresa Asociación de empresas de Taxis Aeroportuarios y Taxista (Adetatic) fue víctima de la delincuencia.

En horas de la tarde del día de ayer, jueves 10 de abril, un sujeto detonó una granada en el frontis de la empresa que brinda sus servicios a los pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez.

El local que funcionaría como oficina de la empresa de taxis se encuentra a pocas cuadras del mercado Santa Rosa y cerca de la avenida Tomás Valle. Afortunadamente, no se reportaron heridos por el ataque, pero sí se registraron daños en la fachada del inmueble debido a que las esquirlas y el impacto de la detonación del explosivo dejaron las lunas de las ventanas y puertas destruidas.

Una vez cometido su fechoría, el delincuente huyó de la escena con rumbo desconocido. La Policía Nacional del Perú (PNP) vienen realizando las diligencias respectivas para poder hallar al culpable y determinar las responsabilidades del caso.

Denuncian segundo ataque a empresa de taxis

El representante de Adetatic, Wilfredo Claudio, reveló que no sería la primera vez que son víctimas de un atentado de tal magnitud: segundo ataque que sufren en menos de un mes y creen que se tratarían de advertencias. Asimismo, sostuvo que no han recibido amenazas ni mensajes extorsivos previamente a los dos ataques, por lo cual pide a las autoridades que no dejen el caso impune.

"Es el segundo ataque que sufrimos y pedimos a las autoridades mayor seguridad. Todo comienza como hace una semana que dispararon tres veces y dejaron los casquillos acá. Ahora este explosivo, nosotros nos encontrábamos acá en la oficina y escuchamos el ruido y nos pusimos a buen recaudo", expresó.

Crimen en Callao: Investigan muerte de joven madre

Desafortunadamente, el ataque a la empresa de taxis no sería el primero en causar conmoción en los vecinos de la provincia constitucional, ya que durante el paro de transportistas del jueves 10 de abril también se reportó la muerte de una joven madre en una calle de la urbanización Jorge Chávez, sector 1.

Según información policial, una madre de familia de tres niños se dirigía a comprar junto a su hermana cuando el asesino llegó por detrás y le propinó varios disparos.

Todo fue captado por cámaras de seguridad de una vivienda cercana, que también registraron cómo el sujeto huye de la escena corriendo en dirección desconocida. A pesar de que llevaron a la mujer al Hospital Negreiros, no logró sobrevivir.

De esta manera, se reportó un nuevo hecho delictivo en el país. El jueves 10 de abril, en medio del paro de transportistas, una empresa de taxis que brinda servicios al aeropuerto Jorge Chávez sufrió un atentado: un criminal detonó un artefacto explosivo en la fachada de su local.