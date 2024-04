¡Con llave de artes marciales! Luchadora y su primo frustran robo a abuelita en SJL: Así redujeron al ladrón

En San Juan de Lurigancho (SJL), un ladrón estuvo cerca de asaltar a una abuelita que se encontraba con su nieta. Sin embargo, no imaginó que su accionar delictivo diera un giro inesperado y termine reducido por una luchadora de artes marciales y su primo.

Según relató la también entrenadora, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 05:00 de la tarde, cuando la agraviada y la menor de edad llegaron hasta su local para una clase, pese a que estas se encontraban suspendidas.

Allí, la adulta mayor estaba por ingresar al centro de entrenamiento cuando el ladrón le arranchó su celular luego de pedirle la hora. Ante ello, la abuelita entró al establecimiento e informó a la madre de la profesora que había sido víctima de robo.

"Al momento que están pasando, pasa el ladrón y le pide la hora. La señora, como estaba temerosa, le dijo que no sabía. Entonces, le arranchó, quiso arranchar el celular. La señito pasó rápida y el ladrón caminando super tranquilo justo estaba al frente", declaró para Latina.

Asimismo, la luchadora de artes marciales reveló que fue su primo quien socorrió a la adulta mayor en primer lugar para que luega ella le diera el alcance y terminara de neutralizarlo. De acuerdo con su versión de los hechos, le practicó un barrido para derribarlo y un torniquete para inmovilizarlo.

"Mi primo, que es uno de mis alumnos, fue, lo redujo y me esperó allá en la avenida principal. Yo voy, termino de reducirlo, apoyarlo. (...) Lo que yo he hecho primero es un barrido a las piernas para que caiga el sujeto, luego un control de cabeza y un torniquete al brazo para que no se pueda mover", detalló.