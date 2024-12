¡El colmo! PNP detiene a sujeto que imitaba voz de 'Mickey Mouse' para cometer sus delitos

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un sujeto que solía imitar la voz de 'Micky Mouse' para engañar a sus víctima y cometer sus delitos extorsivos. A continuación, te contaremos cómo es que este delincuente fue intervenido.

Según información proporcionada por la PNP, Pedro Denis Zavaleta Ávalos, de 35 años, fue detenido por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) este último lunes, 16 de diciembre, tras estar presuntamente vinculado a los delitos de extorsión y tenencia ilegal de explosivos y municiones.

Su captura se dio en medio del operativo "Impacto", cuando efectivos policiales, al patrullar la zona donde este vive, notaron una actitud bastante sospechosa de su parte, además de querer escapar de la escena ingresando a su inmueble, ubicado en el barrio 3 de Alto Trujillo, provincia de Trujillo, región La Libertad.

Es así que, cuando se procedió a registrarlo, se le encontró en su poder alrededor de seis municiones, una carta extorsiva, que tenía un agresivo mensaje dirigido a una mujer de nombre Juana.

"Juana, C**, te apesta la vida, no me quieres dar mi plata", decía en el papel que se le halló a Zavaleta.