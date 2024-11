29/11/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Una trágica noticia ha ocurrido recientemente. El último jueves 28 de noviembre, se reportó el derrumbe de un edificio residencial, dejando a su paso un rastro de muerte y desolación. Las autoridades vienen investigando el terrible acontecimiento, que ha enlutado por completo a una importante localidad.

Edifico se derrumba y provoca muerte

El lamentable hecho ocurrió en horas de la tarde en el barrio Campo Alegre, ubicado en el Centro Histórico de Barranquilla, Colombia. De acuerdo con el registro filmográfico, el inmueble sufrió un repentino colapso, ocasionando que sus estructuras se desmoronaran en cuestión de segundos.

En dicho lugar, habitaban más de 17 familias, quienes actualmente sufren los estragos de la tragedia. De hecho, al menos 58 personas han perdido todo, y actualmente se encuentran en condición de damnificados. Por desgracia, además de las pérdidas materiales, se reportó una víctima mortal.

Dentro de los afectados, rescataron a cuatro niños y una adulta mayor entre los escombros. No obstante, la mujer, identificada como Nelly Insignares (63), perdió la vida momentos después, producto del impacto que le ocasionó el aplastamiento. Según reportes preliminares, la sexagenaria habitaba en el cuarto piso del condominio.

Hasta el lugar llegaron las autoridades locales, quienes iniciaron actividades de emergencia para atender a los perjudicados por el siniestro. Como medida de precaución, ordenaron evacuar a los habitantes de inmuebles aledaños, a fin de que se pongan a buen recaudo.

Posibles circunstancias que originaron la tragedia

De acuerdo con los medios locales, esta terrible situación pudo ocasionarse a raíz de intensas lluvias que se han suscitado en la región. Durante las últimas semanas, precipitaciones torrenciales alertaron a la población de Barranquilla, por lo que las grandes cantidades de agua presentes en la zona habrían debilitado la estructura del edificio.

A esto se suma el hecho de que, según los lugareños, el inmueble presentaba algunos daños debido al tiempo, por lo que incluso, en cierta oportunidad, sus habitantes tuvieron que evacuar ante un potencial derrumbe. Pese a las advertencias, los moradores decidieron retornar a su hogar, el cual quedó destruido por completo actualmente.

Por todo esto, las autoridades exhortaron a no desplazarse en las inmediaciones del punto trágico, el cual, a raíz del suceso, fue declarado como un área de alto riesgo por deslizamientos. No obstante, la comunidad local ha expresado su profunda preocupación por los damnificados, quienes hasta el momento no logran recuperarse del infortunio.

Fue así que este lamentable suceso dejó en desamparo a un gran número de personas, quienes sufren los estragos del derrumbe de su edificio residencial.