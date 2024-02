Indignación en VMT: ¡Por tercera vez! Delincuentes incendian colegio a pocas semanas del inicio

Un indignante acto delictivo ha causado gran alarma entre los ciudadanos de Villa María del Triunfo (VMT), luego que, por tercera vez, delincuentes incendiaron un colegio a pocas semanas del inicio de clases.

De acuerdo a información obtenida por Canal N, los propios padres de familia han realizado un llamado a la UGEL 1 para que les brinden apoyo, debido a que temen por la seguridad de los menores.

El alarmante hecho se presentó durante horas de la madrugada de este sábado 10 de febrero, cuando los delincuentes ingresaron a la institución educativa para cometer diversos actos vandálicos, sin motivo alguno.

Fue el personal de vigilancia del mismo centro quienes se dieron cuenta de lo sucedido, debido al humo y el olor a quemado que provenía de un aula.

Cabe mencionar que, esta no sería la primera vez que malhechores atentan contra el centro educativo ubicado en VMT, ya que, según se conoció, el 16 de diciembre del 2023, incendiaron tres aulas, en la misma modalidad.

Al respecto, los directivos del colegio atacado, realizan un pedido de ayuda y apoyo hacia la UGEL N° 1, debido a que no se habrían pronunciado sobre este acto y los anteriores.

El presidente de la asociación de padres de familia de dicho centro brindó declaraciones al referido medio donde precisó detalles del acto vandálico que causa temor, ya que los menores iniciarán las clases escolares en pocas semanas.

"Tenemos un personal guardián, pero eso es bajo el recurso de nosotros mismos, de los padres de familia, porque nosotros no tenemos ayuda personal mandado por la UGEL", dijo.

De tal modo, el testimonio aseguró que los responsables de realizar dichos actos, no roban algún objeto de valor monetario, solo realizan estos ataques imprevistos. "Simplemente vienen a incendiar y a quemar cosas", agregó.

Además, indicó que también las dos primeras veces que se vieron afectados por estos ataques vandálicos, se encontraron las pizarras llenas de grafitis, que tenían contenido obsceno.

"Hasta el día de hoy no tenemos visita de la UGEL, no se pronuncia la UGEL, no nos dice 'vamos a pintarlo, vamos a arreglar el sistema eléctrico, nada, y nos falta solo un mes (para el inicio de clases)", manifestó.