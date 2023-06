Ladrón pide a vecinos que no lo entreguen a la Policía en Los Olivos: "He estado preso recién, por favor"

Los Olivos fue lugar un nuevo episodio de inseguridad ciudadana. Una ladrón intentó robar un celular en el distrito, pero no contó con la rápida y eficaz reacción de los vecinos del lugar. Y es que la ciudadanía logró detenerlo rápidamente, por lo que el delincuente les pidió que no lo entreguen a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los hechos ocurrieron este jueves 15 de junio y fueron grabados por Latina, donde se logra escuchar el especial pedido que tuvo este criminal a los vecinos de Los Olivos. Gracias a las imágenes obtenidos, se oye que el ahora detenido implora no ser detenido, pues recientemente habría estado recluido también.

"No, viejo, no dejes que me lleven, he estado preso recién, por favor", dijo a los vecinos del distrito.