Muerte de Paul Flores: Detienen a presunto sospechoso de ataque a bus de Armonía 10

Un joven sindicado como presunto sospechoso del atentado contra el bus de Armonía 10, que terminó con la muerte de uno de sus principales vocalistas, Paul Flores, conocido como el 'Russo', fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras el reporte del asesinato de Paul Flores el último domingo 16 de marzo, los agentes de la PNP desplegaron un operativo por distintos puntos de la capital, llegando a encontrar en una vivienda del distrito de San Martín de Porres a un joven sindicado como presunto implicado en el crimen.

Las autoridades revelaron que la identidad del joven capturado sería Emmanuel de Jesús Rondón Rodríguez, ciudadano venezolano. Asimismo, detallaron que durante su intervención se encontró en su poder una réplica de arma de fuego, la cual declaró que adquirió por redes sociales y le costó S/160 y que "no le dio mal uso y la tenía guardada en su domicilio.

"(Nombre completo) Emmanuel de Jesús Rondón Rodríguez. (¿Por qué te detuvieron los de Dirincri) Por encontrarme una réplica que he comprado por redes sociales. La conseguí por una empresa llamada Shalom, me la trajeron de Tacna y demoró tres días para traerlo a Lima. La compré porque me gustó. (¿Qué haces con esa réplica?) Nada, me dedico a trabajar como delivery. (El arma) estaba ahí guardada", señaló el joven sindicado como sospechoso del asesinato Paul Flores.