PNP: General Arriola pide ley de prisión preventiva automática para integrantes de organizaciones criminales

El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, el general Óscar Arriola, pidió públicamente una ley que permita disponer de prisión preventiva automática en contra de los integrantes de organizaciones criminales en nuestro país.

Según indicó el integrante de la PNP, esta normativa debería permitir a la institución proceder con dicho recurso sin la formulación de los requerimientos previos de la Fiscalía de la Nación.

Del mismo modo, el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú advirtió que, en la actualidad, el modelo proceso penal no ayudaría a la institución a actuar en este tipo de casos.

Según sostuvo, se sienten maniatados, por lo que solicitan un modelo que "defienda a las mayorías y no a las garantías de los delincuentes".

"El modelo procesal penal no ayuda en nada. Estamos maniatados. Pongamos en la balanza: ¿Somos o no somos? Tenemos que ser un Estado que responda y defienda a las mayorías, no a las garantías de los criminales", agregó.