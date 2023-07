PNP sobre tercera 'Toma de Lima': "Tenemos que garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos"

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Luis Angulo Tejada, se refirió a la tercera 'Toma de Lima' anunciada para este 19 de julio y señaló que están tomando las medidas respectivas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

En el marco de la incautación de celulares robados en el Centro Comercial Mesa Redonda (Las Malvinas) ubicado en el Cercado de Lima, se le consulto al comandante general de la PNP, Jorge Angulo, sobre la marcha denominada tercera 'Toma de Lima' que está pactada para este 19 de julio.

Asimismo, Angulo Tejada manifestó que las diferentes convocatorias para este movimiento han sido varias, sin embargo, no ha tenido tanta acogida como parece.

De igual manera, pidió a la población que se siente identificada con la ideología de este movimiento, a realizar una manifestación pacifica.

En esa misma línea, el comandante Angulo se pronunció acerca de los videos que vienen circulando de la 'Camarada Vilma' para la próxima 'Toma de Lima' de este mes.

"Respecto a la presencia y a los mensajes que pudieran dar seudo terroristas o narcoterroristas que no tienen ningún soporte o que no tienen quizá ni siquiera una falencia en poder dar comunicados, que hacen llamamiento que en final de cuenta no llaman a nadie porque nadie las responde, es obviamente parte de la estrategia para tratar de atemorizar o asustar a nuestros ciudadanos frente a escenarios que están remotamente posibles de suceder", manifestó.