Policía de Huaral en contra de liberación de delincuentes: "Arriesgamos nuestras vidas, no pueden ser liberados"

La liberación de delincuentes registrada en las últimas semanas ha causado indignación en la población peruana. Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) no han sido ajenos a dicho sentir y algunos de sus integrantes de Huaral han manifestado estar cansados de ver que los criminales son puestos en libertad tras ser detenidos.

Muestra de ello fueron las palabras del jefe de la Depincri de Huaral, el comandante de la PNP Orlando Ramos, quien expresó su malestar por esta situación a Latina. Allí, el efectivo policial aseguró que no puede ser posible que sigan liberando a los crímenes y calificó el hecho como algo preocupante.

"No es posible que nosotros trabajemos arduamente, no tenemos día de franco, la dedicación al trabajo es exclusiva. Detenemos, intervenimos, arriesgamos nuestras vidas. No pueden ser liberados por un vacío, es preocupante", declaró.