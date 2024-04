¡Por Whatsapp! Coronel Revoredo denuncia nuevas amenazas de muerte en su contra: "Te vamos a matar"

25/04/2024 / Exitosa Noticias / Policial

El jefe del Grupo Especial contra la Criminalidad, el coronel Víctor Revoredo, ha denunciado que nuevamente está siendo el blanco de amenazas de muerte. Esta vez, a través de mensajes de Whatsapp.

Así lo dio a conocer el propio integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien además aseguró que no se amilanará con esta preocupante situación. De hecho, afirma que se encuentra fortalecidos y está abocado a trabajar por el bienestar de los trujillanos.

"Son a través de Whatsapp, pero, como indico, nosotros estamos fortalecidos. Pase lo que pasa acá, lo que interesa son los bienes jurídicos de los trujillanos. Lo que me pase a mí queda sin cuidado. Que no pretendan amedrentarme porque me fortalecen. Yo he venido acá a trabajar por los trujillanos", declaró.

Últimas capturas

Del mismo modo, el coronel Víctor Revoredo se refirió a los posibles implicados en estas nuevas amenazas en su contra y señaló como presunto responsable a alias 'Negrasho', quien fue detenido en los últimos días.

En esa misma línea, el jefe del Grupo Especial contra la Criminalidad afirmó que estos mensajes no mitigarán el trabajo de la PNP y continuarán con los operativos para dar con el paradero de los involucrados.

"Según me indican acciones de Inteligencia, esto se debe a las últimas capturas, a la captura de 'Negrasho' y otros integrantes de esta organización criminal. Nosotros continuamos nuestra operaciones. Vamos a triplicar las operaciones para capturar a la totalidad de los integrantes. Pase lo que pase", aseveró.

Mensajes de Whatsapp

Cabe decir que las amenazas de muerte contra el coronel de la Policía Nacional del Perú están llegando vía mensajes de texto en Whatsapp.

Allí, el jefe de 'Los Felpas' y supuesta mano derecha de Jhonsson Smith Cruz Torres, líder de la banda criminal 'Los Pulpos', se atribuye los hechos y amenaza con acabar con la vida del integrante de la PNP.

"Quien te crees. Te habla Anderson Gussepe Dávila Bastos, jefe criminal de 'Los Felpas' del barrio 10 de Alto Salaverry. Soy la mano derecha de Jhonsson Smith Cruz Torres. Te vamos a matar", dice parte del mensaje.

De esta manera, el jefe del Grupo Especial contra la Criminalidad, el coronel Víctor Revoredo, ha denunciado que nuevamente está siendo el blanco de amenazas de muerte. Esta vez, a través de mensajes de Whatsapp. "Que no pretendan amedrentarme porque me fortalecen. Yo he venido acá a trabajar por los trujillanos", expresó.