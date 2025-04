San Borja: Capturan a presunto extorsionador que se grabó amenazando a conductores de la Av. Javier Prado

La captura de un presunto extorsionador que se grabó disparando al aire y lanzando amenazas de muerte a conductores que transitaban por la Av. Javier Prado en San Borja ha generado gran impacto. El sujeto, identificado gracias a los detalles visibles en el video viral, fue intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú tras un minucioso trabajo de inteligencia.

La difusión de un video donde un sujeto dispara al aire y lanza amenazas de muerte a los transportistas de la AV. Javier Prado tuvo frutos. Gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional del Perú, se logró la detención del responsable.

Este operativo se sustentó en el análisis de varias características del vehículo involucrado, lo que fue clave para la identificación del sujeto. La conclusión de este caso es clara: el trabajo de inteligencia y coordinación policial puede dar frutos cuando se actúa con firmeza frente a la delincuencia.

El coronel PNP Montufa confirmó la captura de Alejandro Kevin Cayupe Arias, de 31 años, protagonista del video viral que generó temor entre los transportistas que recorren diariamente la avenida Javier Prado.

La Policía logró su identificación a través del análisis minucioso de las imágenes del video, donde se aprecian detalles específicos del vehículo.

Una placa colocada de forma irregular y parcialmente borrada, un tacómetro visible, soporte de celular, sensor de temperatura, un carrito de juguete en el tablero, desgaste en la lámina de tapasol y detalles en las puertas. Estos elementos fueron vitales para ubicar la unidad de transporte y, con ella, al sujeto.

Durante la intervención, se confirmó que Cayupe Arias tiene un historial preocupante: 26 denuncias previas por delitos como violencia contra la autoridad, lesiones y usurpación agravada, entre otros.

Pese a que el detenido aseguró que sus acciones fueron una respuesta a amenazas extorsivas que él mismo estaría sufriendo, la Policía remarcó que nada justifica su comportamiento.

"Él dispara al aire sin tener consideración por la ciudadanía. Tengas o no un certificado que te acredite portar un arma, no puedes disparar libremente en la vía pública, y menos aún lanzar amenazas de muerte", enfatizó el coronel Montufa. Además, Cayupe no presentó la licencia de arma correspondiente, aunque manifestó tener permiso.