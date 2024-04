San Miguel: ¡Sin piedad! asesinan a balazos al 'Chato gazú', líder de la barra de Sport Boys

Esta madrugada, en un cruento crimen, asesinaron de varios balazos a Jesús González Cisneros, conocido como 'Chato Gazú' y líder de la barra del Sport Boys. El hombre se encontraba en su auto negro cuando fue interceptado por delincuentes en San Miguel.

Gonzalo Cisneros lideraba Juventud Popular Rosada, la principal barra del conjunto rosado. Los delincuentes, no obstante, llegaron en una camioneta blanca e interceptaron a su auto. Fue así que uno desciende y abre fuego sin piedad contra el hincha.

Según información brindada por los fiscales, en el lugar del crimen, en el cruce del jirón Andalucía y Quirihuac, se encontraron cerca de 20 casquillos de bala regados en el suelo, lo que demuestra la brutalidad del ataque.

El hombre, conocido como 'Chato gazú', falleció al momento. Ya que hay varias cámaras de videovigilancia, se espera que una de ellas haya logrado captar el brutal asesinato.

Barritas y familiares, al enterarse de la noticia, se acercaron a la calle Andalucía para identificar el cuerpo. En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) también llegó la zona para iniciar con las investigaciones.

Según sus familiares y amigos íntimos, Chato gazú habría estado recibiendo amenazas desde hace un par de días. La sospecha de un crimen por encargo es la misma teoría que manejan los oficiales, dada la ferocidad del ataque.

Los familiares que lograron llegar hasta el lugar evitar brindar declaraciones a la prensa e impidieron grabar. Según narran, en el 2015 el barrista también fue atacado, pero en dicho momento sobrevivió.

"Jesucito, nos conocimos hace muchos años cuando caminábamos con todo Cercado. Siempre fuiste un líder de aquellos, aquel líder que llegó a ser cabeza principal de La BPJR y comenzó a cambiar y unificar a la Barra que no estaba en su mejor momento. Hoy me duele mucho tu partida, duele mucho que te hayan arrebatado la vida, vuela Alto Chato y Gracias por aquella llamada que me diste cuando hablamos lo que ambos sabemos. Me despido de ti con este modelo de camiseta que me pediste, el único diseño existente en todo el Callao, el Perú y el mundo, que lo hice con todo respeto para ti, más uno", escribió uno de sus compañeros.