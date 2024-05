Secuestran a empresaria en Los Olivos: PNP no ha fracasado al apartarse de las negociaciones, afirma Mininter

En diálogo con Exitosa, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha fracasado en el caso de Jackeline Salazar. Ello luego de que se apartaran de las negociaciones por el secuestro de la empresaria en Los Olivos.

Así lo dio a conocer en Exitosa Perú con Manuel Rosas, donde el titular del Mininter afirmó que lo más importante en esta preocupante situación es la integridad de la víctima.

"Yo no siento que sea un fracaso de acciones que, lógicamente, por cuestiones de seguridad de la propia señora que ha sido retenida ilegalmente y que nosotros no podemos referir. Pero, puedo sostener que lo más importante es la integridad de la persona", declaró para nuestro medio.

En esa misma línea, el ministro del Interior aclaró que la decisión de la PNP de apartarse de las negociaciones por Jackeline Salazar responde a una petición realizada por su propia familia.

De hecho, dio a conocer que si bien no están interviniendo en estas, sí están actuando de oficio. Incluso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmó que los responsables del secuestro no quedarán impunes.

"No es una cuestión de que la Policía diga 'yo te dejo a ti porque no puedo'. No es correcto, lo rechazo tajantemente. Aquí, es una decisión de la familia que está pidiendo de manera directa esta situación. (...) La Policía de oficio está actuando. Esto no quedará impune", explicó.