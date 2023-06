Secuestro en Los Olivos: Empresaria sospecha que su expareja estaría involucrado

Lisset Cusqui es la empresaria que hace unos días fue víctima de un intento de secuestro en el distrito de Los Olivos, por lo que ahora la PNP viene investigando quienes podrían estar detrás del delito. Ante esto, la mujer comentó que tiene sospechas de su expareja, de quien no sabe nada hace varios meses.

La empresaria brindó un entrevista a un conocido programa dominical, donde confesó que tiene sospechas de su expareja.

"Es el padre de mi hijo, pero también puedo sospechar de él. Con el papá de mi hijo no tengo comunicación, no desde el mes de marzo porque hemos tenido problemas", empezó diciendo.

En esta línea, expresó que ya ha tenido problemas legales con su expareja e incluso tiene una orden de alejamiento.

"Él tiene una orden de alejamiento conmigo, no cumplió esa orden en el mes de abril. Esto que me ha pasado no se lo deseo a nadie", agregó