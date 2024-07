SMP: Niño se arma de valor y persigue a delincuente que le robó su celular: Cámara capta el momento exacto

La inseguridad ciudadana sigue azotando la ciudad de Lima. En esta ocasión, una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que un niño, armado de valor, persigue a un delincuente que le arrebató su celular a plena luz del día en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

El asalto se registró exactamente en la cuadra cuatro de la calle Monteblanco, cerca del cruce con la avenida Naranjal. Es así que, de acuerdo a las imágenes a las que tuvo acceso Radio Exitosa, se puede ver como es que dos niños fueron sorprendidos por un ladrón que aprovechó la soledad del lugar donde ambos se encontraban.

Sin importarle el trauma que podría generar en ellos, el sujeto que vestía polera blanca y pantalón gris, le arrebató el teléfono celular a uno de los menores, quien, a pesar del peligro, corrió detrás del delincuente para pedir que le devuelva lo que le había quitado.

Aunque el niño intentó enfrentar al ladrón, este opta por correr raudamente hasta lograr cruzar la avenida y desparecer entre los autos. El menor, al ver que el sujeto ya estaba del otro lado, se queda viendo como es que huye con su equipo celular.

En declaraciones a nuestro medio, una vecina de la zona mencionó que se encuentran cansados de la delincuencia y que, al igual que los menores, ella casi fue víctima de robo.

Según preciso, el sujeto que la interceptó quiso arrebatarle su cartera sin importar que la mujer pueda caer al suelo y golpearse fuertemente de cara.

"Yo también sufrí, hace tres semanas, un intento de robo, casi me quitan mi cartera. (El delincuente) me iba a botar de cara, ni siquiera tienen consciencia de que la persona se puede caer (...) estamos mal", inició diciendo.

Enseguida, precisó que en su distrito ya no existen valores, por lo que la presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría que tomar medidas más fuertes, tal y como lo hacen en el Gobierno de El Salvador. Además, dejó en claro que existe temor de salir a las calles, puesto que no hay presencia policial.

"Aquí todo está corrompido, no hay valores, no hay nada. Y la presidenta tiene que tomar medidas más fuertes, así como en Gobierno de El Salvador (...) Hay temor (de salir a la calle) a cualquier hora (...) No hay presencia policial", agregó.