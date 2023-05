SMP: Presunto delincuente falleció cuando trataba de robar una camioneta

Un extraño caso está sacudiendo a los vecinos de la urbanización las Casuarinas de Santa Rosa, en San Martín de Porres (SMP), luego que un presunto delincuente fuera asesinado por un disparo de bala cuando trataba de robar una camioneta.

Hoy en horas de la madrugada, un vecino de la referida urbanización fue víctima del ataque de una banda criminal, integrada por "tres sujetos". Según declaraciones del damnificado, salió a altas horas a una tienda cercana a fin de comprar una gaseosa, cuando los facinerosos lo interceptaron en la puerta de su vivienda.

Es así que, los maleantes obligaron al hombre a ingresar a su vivienda para obtener las llaves de su camioneta Hilux y despegar con dirección desconocida. Sin embargo, los criminales observaron que una persona se encontraba en la mencionada tienda observando el hecho.

Instantes después, se escuchó un disparo que terminó con la vida de uno de los hampones, lo que ocasionó la huida de sus cómplices y dejó desconcertado al damnificado.

En entrevista para TV Perú, José Wilder Vásquez Pérez, víctima del atentado, señaló que quiso de defenderse de los maleantes, tratando de cerrar la puerta de su vivienda, pero los criminales terminaron reduciéndolo con un golpe en la cabeza.

"Llegué a la tienda y vi a tres personas. Cuando me di cuenta (que eran delincuentes), uno me jaló y me quiso hacer entrar a la casa. Yo me resistí y puse mi pie en la puerta, a uno lo empujé, pero otro vino por atrás y me golpeó en la cabeza", narró.