VES: Mujer paga 30 mil soles a su sobrino para que asesine a su esposo: Planeaba apoderarse de fortuna

Una mujer y su familia orquestaron un cruel y perturbador crimen, en donde el sobrino de esta accedió al pago de 30 mil soles para asesinar con su esposo, un reconocido empresario de Villa El Salvador (VES).

La víctima de esta conspiración fue Héctor Gozar Navarro, de 66 años, y según testimonios de vecinos, el reporte de su muerte fue tan sospechoso como el deceso en sí.

Un mototaxista de la zona, identificado como Marco Antonio Concha, informó que al encontrarse con Domitila Moncin, esposa del fallecido, y su menor hijo, se percató de que estaban muy conmovidos por la noticia.

"Yo me detuve creyendo que son pasajeros y me pidió ayuda. "Ayúdeme, que a mi esposo lo han matado. Me han amarrado me han tenido hasta las 11 de la noche en el tercer piso". (...) Salieron algunos vecinos. Yo tuve que usar mi celular. Llamé al 105, pero no venían. Con la señora fuimos a la comisaría", relató a Cuarto Poder.