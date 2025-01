Abogado de Fredy Hinojosa responsabiliza a Digesa por productos Frigoinca: "Qali Warma no tiene ni un centavo para control sanitario"

Este viernes 10 de enero, el Poder Judicial dio un paso importante en la investigación sobre la presunta red de corrupción al interior del desaparecido programa 'Qali Warma' al ordenar impedimento de salida para Fredy Hinojosa. El actual jefe del gabinete técnico de Dina Boluarte es acusado de ser parte de esta organización criminal cuando fue presidente del programa en mención.

Por ello, Exitosa conversó Humberto Abanto, abogado del vocero de la presidencia de la República, para conocer sus sensaciones sobre los recientes acontecimientos sobre el caso y sobre las recientes revelaciones acerca de la cuestionada empresa Frigoinca.

Según el letrado, su cliente no cuenta con responsabilidad alguna sobre las irregularidades encontradas en las conservas repartidas a los niños las cuales presentaban descomposición y hasta carne de caballo.

Según su versión, los encargados de llevar el control de calidad de los alimentos debió haber sido la Dirección General de Salud Ambiental y no el propio Qali Warma ya que no contaba con presupuesto alguno para realizar estas inspecciones.

"Frigoinca tiene registro sanitario ¿Qué significa esto? Que ha pasado los controles de Digesa y ¿Quien ha tenido que vigilar que se estuviera cumpliendo con esto? Qali Warma no tiene un centavo en su presupuesto que pueda destinarse a control sanitario porque no es su competencia", inició.

A su vez, Abanto dejó en claro que no entiende porque la Fiscalía sigue involucrando a Fredy Hinojosa a pesar de que el propio Ministerio Público ha corroborado que no existió ningún tipo contrato con Frigoinca durante su gestión al frente del desaparecido programa.

"Frigoinca, como lo dice el propio documento del Ministerio Público y lo repite la juez, no ha tenido ningún solo contrato con Qali Warma durante la gestión de Fredy Hinojosa. No hay ningún contrato, entonces no se puede decir que el señor Hinojosa haya beneficiado a Frigoinca ¿Qué pasó? Que los proveedores llevaron el producto y este fue calificado", añadió.