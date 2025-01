Fredy Hinojosa: PJ dicta impedimento de salida para vocero presidencial por caso Qali Warma

10/01/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este 10 de enero, el Ministerio Público informó a la ciudadanía que consiguió el impedimento de salida del país contra doce investigados por su presunta participación en actos irregulares en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAE Qali Warma). La noticia ganó rápida viralidad debido a que uno de los investigados es Fredy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte.

A través de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima (4.° Despacho), la entidad logró que el Poder Judicial dictara el cierre de fronteras nacionales contra los doce investigados por un plazo de seis meses. Esto pretende evitar que los implicados se den a la fuga, eludan el sistema judicial del Perú u obstruyan la búsqueda de la verdad del caso.

"La medida recae sobre los investigados Michael Burga, Edgar Capani, Delia Zavaleta, Oliver Burga, Fredy Hinojosa, Víctor Salazar, Deyvis Espinoza, Davilton Rodríguez, Miguel Rosales, Yesabella Pazos, Alejandro Mendiola y Paul Burga", precisó la Fiscalía de la Nación a través de su cuenta institucional de X (antes Twitter).

Investigación del caso

Al vocero de la Presidencia de la República y a los otros once implicados se les imputan los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros. En resumen, ellos habrían constituido una organización criminal que comercializaba de forma irregular conservas Don Simón en el programa gubernamental.

Durante su gestión como titular de Qali Warma, Hinojosa habría beneficiado a través de prácticas irregulares la compra y la distribución de ciertas empresas, beneficiando a los proveedores en desmedro de la calidad de los alimentos. Dicha falta de transparencia habría afectado el correcto uso de los fondos públicos.

Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del Perú para los mencionados el pasado 7 de enero. Tres días después, el Poder Judicial actuó de oficio y validó el pedido fiscal.

Detención preliminar

Otro importante aspecto del caso es la norma que derogó la detención preliminar en casos de no flagrancia. Recientemente, Hinojosa no pudo ser detenido de forma preliminar debido a la ley recientemente promulgada. Si bien el Congreso de la República hizo mea culpa y aprobó la restitución de la norma, el Ejecutivo no ha promulgado dicha rectificación.

La ciudadanía ha advertido sus sospechas de que la presidenta Dina Boluarte no promulga la norma para brindarle protección legal a su vocero presidencial. La mandataria no se ha pronunciado al respecto ni ha salido a desmentir estas versiones.