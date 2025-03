"Pedro Castillo está jugando sus cartas pensando en los DD.HH.": Benji Espinoza sobre actitud del expresidente en su juicio

11/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

El exabogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, estuvo esta noche en "Informamos y Opinamos" y al ser consultado sobre las últimas aptitudes del exmandatario, sostuvo que son "estrategias" para en un tiempo recurrir a instancias internacionales y así intentar hacer prevalecer sus derechos humanos.

Como se recuerda, en las últimas horas, su también ex patrocinado anunció una huelga de hambre desde el penal de Barbadillo y su abogado de oficio asignado por el sistema de justicia, renunció a su defensa en el juicio oral por el caso golpe de Estado, acusando un "resquebrajo en la confianza recíproca que debe existir entre el patrocinado y su abogado defensor".

"Castillo considera que su suerte está echada. Yo creo que está jugando sus cartas pensando en los escenarios de protección de los derechos humanos, por ejemplo, plantear una demanda ante la Comisión Interamericana, una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, reclamando indebido proceso", sostuvo.

Asimismo, agregó que como parte de un plan podría alegar la figura de la indefensión, en el sentido de decir que: "me han impuesto abogados defensores con los cuales yo no he hablado nada, entonces cómo me han podido haber defendido", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el penalista y exabogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, aseguró que el exmandatario se encuentra trazando una estrategia con su actitud de rechazar una defensa y de iniciar una huelga de hambre. "Está jugando sus cartas... pic.twitter.com/HKeEx6M4oc — Exitosa Noticias (@exitosape) March 12, 2025

Benji Espinoza descarta volver a ser abogado de Pedro Castillo

Durante su intervención en Exitosa, el abogado penalista descartó volver a defender al exmandatario, a pesar de sentir aprecio hacia su persona.

"Yo he planteado una renuncia porque considero que se violó el orden constitucional, considero que hubo una infracción constitucional, más no delito, ello ha llevado que me aparte del predicamento que siempre sostuve de manera coherente y consistente y es que el presidente Castillo va a respetar el orden constitucional le guste o no, no lo hizo y por tanto me aparté de su defensa", comentó.

Como se recuerda, Espinoza Ramos fue abogado defensor del exmandatario desde mediados del año 2022. Cuando el entonces presidente violó el orden constitucional el 07 de diciembre del mismo año, el letrado anunció su renuncia irrevocable a la defensa de la ahora expareja presidencial.

Castillo se queda sin abogado en pleno juicio oral

Durante la tercera audiencia del juicio oral que afronta el expresidente, la Dra. Norma Carbajal Chávez dio a conocer que el Dr. Edgar Callahualpa Quispe ha renunciado a la defensa técnica del expresidente. Vale recordar que, el abogado fue asignado en el cargo en la última audiencia, de fecha 06 de marzo.

"El defensor público ha presentado un informe, solicitando se reasigne el patrocinio que viene asumiendo el acusado Pedro Castillo Terrores, en el juicio oral en curso y se designe otro defensor público. El citado abogado sostiene que, desde la instalación del juicio oral, se ha resquebrajado la confianza recíproca que debe existir entre abogado defensor y patrocinado, lo que le impide continuar asumiendo la defensa", mencionó la integrante de la Sala.

El exabogado de Castillo Terrones di su opinión sobre el comportamiento de su excliente, el cual considera que es parte de una estrategia para recurrir a instancias internacionales.