Adrianzén responde pobladores que lo llamaron "ases*no" en Carabaya: "Quieren arrastrarnos al odio"

El premier Gustavo Adrianzén respondió a los familiares de las víctimas que fallecieron en las protestas del 2022 y 2023, debido a que rechazaron su asistencia en Carabaya (Puno). Los pobladores lo abuchearon durante todo el evento oficial. "El pueblo te repudia, ases*no", le dijeron.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, la Municipalidad Provincial de Carabaya ignoró y no enfocó en cámaras los abucheos por parte de los familiares de los fallecidos en protestas.

"Hermanas y hermanos de Carabaya, muchas gracias por estar aquí y por recibirnos. Gracias a la leal Carabaya, a la que se supo mantener unida, a la que no escuchó a los separatistas, a la que no escuchó a los violentos (...) Tenemos que estar juntos, por eso no tenemos que escuchar a quienes quieren arrastrarnos al odio", expresó el premier, este jueves 23 de mayo.