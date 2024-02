Alberto Fujimori anuncia participación de Fuerza Popular en Elecciones 2026: "El fujimorismo va a estar presente"

El expresidente Alberto Fujimori anunció que Fuerza Popular (FP) estará presente en las Elecciones Generales 2026, aunque no se animó a asegurar la participación de su hija Keiko Fujimori en la contienda por la Presidencia.

En entrevista a un medio local, el exmandatario de la República manifestó que FP volverá a los comicios, ya que posee respaldo popular. Asimismo, indicó que es "prematuro" determinar si la lideresa del partido naranja postulará a la jefatura del Poder Ejecutivo nuevamente.

Del mismo modo, sostuvo que su hijo Kenji Fujimori "no está pensando mucho en la política", ello luego de ser cuestionado acerca de su presunta participación en las próximas votaciones.

Por otro lado, el exmandatario compartió su rechazo frente a los sectores que piden el adelanto de elecciones para recortar el mandato de Dina Boluarte. Según indicó, "no se justifica" tales solicitudes.

En ese sentido, indicó que el gobierno de Boluarte Zegarra llegará hasta el 2026, ya que Fuerza Popular y el fujimorismo lo acordaron así.

En junio del 2023, la lideresa de FP dejó entreabierta la posibilidad de presentarse a los comicios para suceder a Dina Boluarte en la Presidencia. Según precisó, descarta dicha alternativa si se recorta el mandato de Boluarte Zegarra, más no en otro escenario.

"Lo que he señalado es ser tajante en que no seré una candidata en un adelanto de elecciones, pero hacia futuro no he tomado una decisión al respecto o la he analizado, pero solo el hecho de negar que mi partido no participe me parece discriminatorio y antidemocrático", dijo a Panamericana.