Alberto Otárola asegura que regresará a Perú para responder por sus audios: "No he robado ni un centavo del pueblo"

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que regresará al Perú para aclarar los audios difundidos, los cuales destaparían un presunto favorecimiento hacia Yaziré Pinedo.

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el premier confirmó que la presidenta Dina Boluarte dispuso su retorno anticipado al país y afirmó que no ha cometido "ningún acto ilegal".

"En relación al informe difundido por Panorama, que aclararé cuando pise suelo peruano, comunico que, como ha dispuesto la presidenta Dina Boluarte, adelanto mi regreso a Perú. Entiendo la gravedad de la coyuntura política, pero reitero que no he cometido ningún acto ilegal", escribió.

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) manifestó que "en su momento" precisará sobre "oscuros intereses" que lo persiguen.

"En su momento precisaré de dónde viene esta infamia y qué oscuros intereses persigue. Mi compromiso con el Perú no guarda relación con el cargo que actualmente ocupo, sino con el mandato de mi conciencia y la defensa de la democracia", agregó.

En esa misma línea, Otárola Peñaranda aseveró que no "robado ni un centavo del pueblo" y manifestó que sus principios son más grandes que el odio y la bajeza de sus "odiadores".

"No concibo otra forma de hacer política que ser leal con mis principios. No he robado ni un centavo del pueblo. Ese es el espejo en el que se debe reflejar quienes temporalmente arrojan piedras. Mis principios son más grandes que el odio y la bajeza de odiadores", concluyó-