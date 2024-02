Alcalde de SJL acusa a Waldemar Cerrón de querer utilizar al distrito como "plataforma electoral"

En entrevista con Exitosa, el alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, acusó al congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, de querer utilizar al distrito como "plataforma electoral", en el marco de su proyecto de ley para convertir a dicha comuna en provincia.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, el burgomaestre pidió que no conviertan su jurisdicción en una bandera política de un partido, sin considerar las verdaderas necesidades de SJL.

"(¿Cree que Cerrón está utilizando a SJL como una plataforma electoral?) Está haciendo eso, es muy evidente porque no tiene la sustentación técnica", declaró para nuestro medio.

Maldonado sostuvo que se trata de una "propuesta muy dañina" para un distrito que tiene más de un millón de vecinos. Además, señaló que la medida crea más burocracia, aumenta el gasto corriente y no genera beneficio en el desarrollo de los vecinos.

"No se trata únicamente de lo que aspire la gente porque muchos pueden creer que eso trae desarrollo y no es así. Eso lo único que hace es crecer muy grande el gasto corriente", mencionó.

En esa línea, señaló que un proyecto de ley que los beneficiaría mucho más sería una propuesta legislativa enfocada en la recaudación de tributos. Esto con la finalidad de mejorar la percepción de impuestos.

"Esta ha sido una oferta política desde hace muchos años, pero no habla de cosas importantes. Sin embargo, no habla de la delimitación de San Juan de Lurigancho, que hasta ahora no tenemos y los traficantes de terrenos hacen fiesta cada vez que se hacen este tipo de propuesta", agregó.