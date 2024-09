Alejandro Cavero asegura no ser cercano a Andrés Hurtado: "Yo he asistido una sola vez a su programa"

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, aseguró para la prensa no tener ningún tipo de relación con el excomediante Andrés Hurtado, 'Chibolín'. En su lugar, señaló que su participación en el programa "Porque es Sábado con Andrés", se debió a un tema estrictamente relacionado con la campaña presidencial de Hernando de Soto.

El legislador puntualizó que solamente asistió una vez al set en donde se hacía el programa del ahora investigado expresentador de televisión en el marco de las acciones proselitistas de parte del candidato presidencial de su partido. Asimismo, aseguró que esté si llegó a ser alguien cercano al recientemente acusado de cohecho activo.

"Mucha cercanía yo no he tenido ni tengo con el señor Andrés Hurtado. Yo he asistido una vez a su programa, básicamente, por una invitación que llegó a través de la campaña de Hernando de Soto, con quien Andrés Hurtado sí ha tenido relación y era cercano. Yo he asistido una sola vez a su programa. Y la segunda vez que lo he visto en mi vida, me lo he cruzado literalmente en la calle. Yo repartiendo volantes y el caminando", acotó.