Patricia Chirinos renuncia a Avanza País por discrepancias "con la dirección programática" del partido

La congresista de la República, Patricia Chirinos, anunció este domingo 15 de septiembre su renuncia a Avanza País por discrepancias "con la dirección programática" del partido.

A través de un carta remitida al presidente de dicha agrupación política, Aldo Borrero, la parlamentaria indicó que su decisión es irrevocable y aseguró que es motivada por una serie de eventos respecto a la dirigencia.

"En este momento me veo en la difícil posición de comunicar mi decisión de renuncia irrevocable y formalmente al partido. Esta decisión la he meditado profundamente y se ve motivada por una serie de eventos que me han llevado a esta determinación", se lee en el oficio.