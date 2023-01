Alejandro Cavero sobre manifestaciones en la capital: "Lima no debería sentir temor, pero eso es lo que quiere sembrar la izquierda"

19/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario de la bancada de Avanza País, Alejandro Cavero Alva, se pronunció acerca de las protestas que se vienen desarrollando en la capital durante estos días.

En ese sentido, Cavero Alva indicó a través de sus redes sociales que, un sector de la derecha, orquestó movilizaciones en distintos puntos de la ciudad de forma tranquila; congregando a una gran cantidad de ciudadanos.

De acuerdo a ello, arremetió con los grupos de izquierda, al asegurar que incurren en actos vandálicos para que sus demandas sean recogidas; sin embargo, instó a los residentes a no "sentir temor" ante tales hechos.

"Así fueron las marchas organizadas por la derecha: pacíficas y multitudinarias. ¿Por qué la izquierda no puede hacer lo mismo? No se necesita la violencia para hacerse escuchar. Lima no debería sentir temor, pero eso es lo que quiere sembrar la izquierda", apuntó por medio de su cuenta de Twitter.

Se instalan en universidades

Cientos de marchantes continúan llegando desde diferentes departamentos del país para llevar a cabo el denominado evento, 'La Toma de Lima' estos días.

Distintas personas de Puno, Apurímac, Cusco o Arequipa, se han instalado en recintos como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) o la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en donde han recibido donaciones y conversaciones con las autoridades de ambas instituciones.

Ante ello, la UNMSN, por ejemplo, emitió un comunicado mencionando que establecerán una comisión de diálogo para hallar soluciones ante esta problemática.

"El Consejo Universitario, en su sesión extraordinaria de hoy, 18 de enero de 2023, acordó la conformación de una comisión integrada por decanos de las áreas académicas y una representante estudiantil. Asimismo, se ha solicitado el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para entablar un diálogo entre los manifestantes que se encuentran al interior de la Ciudad Universitaria".

