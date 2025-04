Américo Gonza afirma que Perú Libre no descarta alianzas políticas de cara a las Elecciones de 2026

01/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, se refirió a las posibles alianzas que su partido podría considerar de cara a las Elecciones Generales 2026. En ese sentido, no descartó la posibilidad de concretarlas; sin embargo, otras voces dentro de la misma agrupación no comparten esta postura.

Estando próximos a los comicios, el legislador enfatizó en que no se han cerrado las puertas a posibles alianzas partidarias. No obstante, aclaró que quienes deseen unirse deberán tener en cuenta que no se modificarán los principios políticos del partido.

"Nosotros no descartamos ninguna posibilidad de conversar con alguna otra fuerza política. El Perú necesita consenso. (...) Bienvenido todo el que quiera sumarse, siempre y cuando esta suma, o estas alianzas, o esta convocatoria no signifique de alguna manera desfigurar nuestro planteamiento político inicial", complementó.

¿Alianza con Guillermo Bermejo?

A pesar de estas declaraciones, Gonza enfatizó en que aún no existen conversaciones con ningún grupo, ni siquiera con el exmiembro de su bancada, Guillermo Bermejo, quien recientemente anunció su candidatura presidencial. Además, explicó que dentro del partido existen órganos encargados de evaluar posibles alianzas.

" Hasta ahorita no ha habido ninguna conversación aún, pero nosotros no descartamos llamar a las fuerzas . Sin embargo, eso también pasa por un órgano del partido. (¿Hay alianzas con el señor Guillermo Bermejo?) No, yo no descarto nada. Hay un órgano de dirección política del partido que tendría en ese momento que evaluar. Personalmente, no descartaría nada", sostuvo para Canal N.

Justamente, Guillermo Bermejo se pronunció recientemente sobre la presidenta de la República, de quien afirmó que "nunca fue de izquierda". También señaló que, desde un inicio, tuvo dudas sobre su candidatura a la vicepresidencia. Además, confirmó su postulación a la presidencia por el partido Voces del Pueblo y descartó cualquier tipo de alianza con Perú Libre.

Contradicciones en Perú Libre

Por su parte, Vladimir Cerrón, en una entrevista para Cuarto Poder, afirmó que Perú Libre deberá postular con candidatos propios, recordando que en elecciones anteriores hubo postulaciones de invitados. Asimismo, reconoció que la inclusión de Dina Boluarte en la fórmula presidencial fue un error.

" El partido va a postular el año 2026 con candidatura propia , con fórmula presidencial propia de militantes, como debe ser", aseguró el exsecretario general de Perú Libre.

De este modo, el congresista Américo Gonza reafirmó que su partido no descarta posibles alianzas políticas de cara a las elecciones presidenciales del 2026.