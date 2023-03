Américo Gonza duda que Pedro Castillo esté involucrado en caso de espionaje a opositores

El parlamentario de Perú Libre, Américo Gonza, manifestó durante una entrevista que dudaba que el expresidente Pedro Castillo esté involucrado en el caso de espionaje tras la revelación de que Luis Cordero, de Fuerza Popular, viajó a Panamá para comprar artefactos electrónicos para la interceptación de comunicaciones de sus opositores.

"Me sorprendió las revelaciones, no sabía nada del tema, me parece que son personas que ofrecen sus servicios a los gobiernos de turno. Quiero dejar en claro que dudo que el presidente Castillo esté involucrado en este tipo de casos, porque al presidente nunca le he visto en actos de esta naturaleza", manifestó.