Ángel Manero intenta excusarse por polémicas declaraciones: "Son frases que salen del inconsciente"

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, intentó excusarse por sus polémicas frases acerca del hambre en el Perú y aseguró que estas provienen del inconsciente. Ello luego de haber aseverado que "quien trabaja no pasa hambre".

Durante su presentación ante la Comisión Agraria del Congreso, el titular del Midagri "explicó" el contexto de sus polémicas declaraciones y señaló que fue su abuelo quien le inculcó que necesita trabajar para progresar.

En esa línea, Manero aseguró que se trato de una frase que "queda en el inconsciente" y reconoció que sonó "terrible" al intentar generalizar dicha recomendación. Por ello, optó por disculparse con las personas que se ofendieron la frase. Sin embargo, aseguró que esa no fue su intención.

"Esas frases se nos van quedando en el inconsciente, solo los flojos pasan hambre, el peruano no es flojo, en el Perú no hay hambre, pero ciertamente dicho en una tribuna a nivel nacional suena poco empático. Yo no soy confrontacional, me disculpo con todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esa frase, pero no es la intención. Al final esas frases se convierten en gritos de guerra cuando alguien quiere salir de la pobreza". señaló.