Atacan la vivienda de la congresista Nilza Chacón con bomba molotov

04/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La parlamentaria de la bancada de Fuerza Popular (FP), Nilza Chacón Trujillo, recibió un ataque con una bomba molotov en el frontis de su casa, anunció su colega, Patricia Juárez Gallegos ayer.

En ese sentido, Juárez Gallegos sostuvo en el Hall de los Pasos Perdidos del Poder Legislativo, que la vivienda de Chacón Trujillo sufrió, incluso, un amague de incendio durante la madrugada del viernes 3 de marzo.

De acuerdo a ello, aseveró que la madre de la funcionaria de FP viene padeciendo complicaciones en su estado de salud por el atentando en las inmediaciones de su morada; sin embargo, apuntó que las cámaras de seguridad registraron todo el hecho y ha sido derivado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las investigaciones correspondientes.

"Ella ha recibido en el frontis de su vivienda, donde está su familia, una bomba molotov en horas de la madrugada que ha provocado un amago de incendio. Ha sido asistida por la Policía. Ha producido algunos daños materiales, lo penoso es que su madre, que tiene problemas de tensión alta, ha tenido problemas de salud debido a este atentado que ha sufrido la congresista Nilza Chacón", declaró para Canal N.

Fuerza Popular se pronunció

Por otra parte, el partido político presidido por Keiko Fujimori expresó su total rechazo a lo vivido por la parlamentaria en horas de la madrugada el pasado viernes.

Asimismo, instaron a la PNP a encontrar a los culpables del hecho y que sean puestos a disposición de la justicia para realizar las diligencias pertinentes.

"Rechazamos y condenamos el atentando del que ha sido víctima nuestra congresista por la región Áncash, Nilza Chacón. Confiamos en nuestra valerosa Policía Nacional ubicará y detendrá a los responsables de haber atacado la vivienda de nuestra parlamentaria utilizando explosivos".

Sobre el atentado contra nuestra congresista @ChaconNilza y su familia, Fuerza Popular comunica lo siguiente👇🏼 pic.twitter.com/IqFzA8EweW — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) March 3, 2023

Nilza Chacón agradece muestras de afecto

Además, la legisladora saludó los mensajes de solidaridad con ella y su familia, luego del acto perpetrado en su domicilio con una bomba molotov.

En esa línea, la miembro de FP agregó que "no va a desmotivar mi entrega y compromiso a favor del Perú y, sobre todo, de Áncash, departamento que representa.

"Agradezco a todas las personas por sus mensajes de apoyo en estos momentos difíciles que me ha tocado vivir. Condeno estos actos delincuenciales de la cual he sido víctima, pero no va a desmotivar mi entrega y compromiso en los trabajos que vengo realizando a favor del Perú y Áncash".