¡Atención! Trasportistas evaluarán exigir la VACANCIA de Dina Boluarte tras paro: "Se burla del país"

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas, Miguel Ángel Palomino, no descartó que el gremio exija la vacancia de Dina Boluarte tras el paro de hoy.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el dirigente destacó el paro nacional convocado este 23 de octubre y criticó a los poderes del Estado por no escuchar los reclamos de la ciudadanía.

"Toda la población peruana ha salido a marchar pacíficamente ante la negativa de un Congreso a aferrarse a la ley 32108, la cual es pro crimen (...) Este Gobierno tiene oídos sordos y es un Congreso rebelde que no hace caso a la voz del pueblo. Nosotros pagamos impuestos para que ellos gobiernen, no para que ellos nos desgracien la vida (...) El Perú no quiere saber nada de ellos porque no nos representan (...) No podemos estar soportando más tiempo ver a hermanos peruanos ser asesinados", declaró.

Asimismo, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas indicó que es "probable" que pidan la vacancia de la mandataria y aseguró que el Gobierno se burla del país.

En esa misma línea, Miguel Ángel Palomino respondió a quienes sindican de politizado el paro nacional y afirmó que todo lo que se hace es político. También, apuntó que no le interesa ninguna ideología y lo único que busca es poder trabajar.

"Todo es político. Todos hacemos político, pero no estamos haciendo política de campaña o partidaria. La política lo hacemos hasta en nuestros hogares. Nosotros no podemos tener miedo a que se está inclinando a izquierda o derecha. A mi nunca me gustó la izquierda o la derecha porque no me pagan. Yo tengo que trabajar con el sudor de mi frente, no pensando en la izquierda o la derecha", expresó.