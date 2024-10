Gustavo Adrianzén niega actitud prepotente de Dina Boluarte con la prensa: "Yo la he visto muy bien"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, haya tenido una actitud prepotente con la prensa.

En conferencia de prensa, el premier criticó a los medios de comunicación por no "aprovechar" la oportunidad de preguntarle a la mandataria y obtener más información.

"¿Por qué no declara la presidenta? Ayer, lo hizo, pero no nos satisfacemos con nada. Yo la he visto muy bien, no sentí en ningún momento que haya sido ella prepotente ni mucho menos (...) Cuando ella da estas oportunidades de poderse enfrentar a la prensa, creo que es momento para aprovechar la oportunidad. Creo que ayer hemos perdido una brillante oportunidad para hacerle más preguntas y para tener más información", declaró.