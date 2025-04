Bustamante respalda posibles candidaturas presidenciales de Cerrón, Antauro y Vizcarra: "Quiero verlos competir"

En entrevista con Exitosa, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, se mostró en contra de que se impida las candidaturas de Vladimir Cerrón, Antauro Humala y Martín Vizcarra en las próximas Elecciones Generales 2026.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el parlamentario indicó que si no hay requisitorias ni impedimentos legales contra los exfuncionarios, se les debería que permitir participar en los comicios alegando que tiene derecho a ello.

"Yo no estoy de acuerdo con ellos, hay que aclarar que yo vengo de una tienda política opuesta a Vladimir Cerrón y opuesta al señor Antauro Humala. Sin embargo, yo quiero verlos competir en igualdad de condiciones con mi candidato presidencial. Vizcarra también tiene derecho de competir yo pienso que ha sido un error inhabilitarlo políticamente", declaró para nuestro medio.

Bustamante alegó que la "única forma de derrotar a un adversario político" es en las urnas. Pese a que esta postura no es compartida por su bancada, el congresista mencionó que dentro de la agrupación se permiten diferentes perspectivas.

En otro momento, el congresista de Fuerza Popular se pronunció tras su polémica declaración sobre la menor participación de mujeres en la ciencia. Al respecto, aseguró que sus palabras fueron "sacadas de contexto" y que las féminas "no están menos calificadas, sino menos representadas".

Bustamante no dudó en responder ante el escándalo mediático en el que se ha visto envuelto tras cuestionar la participación de las mujeres en la ciencia, durante una sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República con el presidente de Concytec.

El legislador sostuvo que en ningún momento trató de expresar que las mujeres estén menos calificadas, sino que están menos representadas y no se les da las oportunidades en el campo de la ciencia. Incluso, advirtió que existe una condición biológica para que el humano tenga un interés en este rubro, por lo cual, se debe promover que existan más científicos "no más hombres o mujeres, o de la etnia A o B, o de la región del norte o del sur".

"No dije nada malo. Lo que pasa es que se me ha sacado fuera de contexto. (...) Yo lo que manifesté era que no había ninguna razón para llegar a una equidad de género, que la ciencia era meritocrática", mencionó.