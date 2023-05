Canciller chileno reitera respaldo al Perú para asumir Presidencia Pro Tempore de Alianza del Pacífico

18/05/2023 / Exitosa Noticias / Política

El canciller de Chile, Alberto Van Klaveren, reiteró su respaldo al Perú para que ocupe la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, pese a la oposición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En declaraciones para los medios, el ministro de Relaciones Exteriores del país vecino señaló que reconoce a la presidenta Dina Boluarte como jefa de Estado de nuestra nación.

Así pues, desmintió las declaraciones del mandatario mexicano respecto a una posible negativa de entregar el liderazgo al Perú.

Canciller chileno respalda al Perú

"Hemos apoyado el derecho que le corresponde al Perú de ejercer la presidencia de la Alianza del Pacífico, pero estamos hablando de un proceso de integración que reúne a 4 países y lo importante es que exista países entre los cuatro países", manifestó.

En esa línea, expresó su disposición para lograr el acuerdo entre los 4 países y solucionar los "impases" suscitados.

Ello se condice con lo señalado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Chile, Tomás de Rementería, quien sugirió que Chile sea un intermediario en esta materia.

No obstante, se sabe que no todos los parlamentarios chilenos comparten la opinión de Van Klaveren y de Rementería. El diputado Felix Gonzáles pidió a Boluarte abstenerse al "no estar reconocida" por todos los países que conforman la Alianza del Pacífico.

AMLO se niega a entregar Presidencia Pro Tempore

En recientes entrevistas, AMLO ratificó que no entregará la Presidenta Pro Tempore a Dina Boluarte al no reconocerla como presidenta de la República.

Según López Obrador, Pedro Castillo es el mandatario a quien le corresponde el cargo que ahora ostenta su entonces vicepresidenta.

"No le puedo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros (la) presidenta del Perú", mencionó.

Al respecto, la presidenta acusa al mandatario mexicano de no querer hacer el traspaso porque continúa apoyando a su predecesor, quien ahora se encuentra detenido en el penal de Barbaillo.

Durante una rueda de prensa, AMLO pidió esta misma semana la liberación de Castillo e instó a Boluarte a dejar su cargo hasta que gane "una elección libre y democrática".

"Lo podemos entregar a Chile o a Colombia y que ellos vean que hacen, pero esta señora, con todo respeto usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú", acotó.

Ante las declaraciones del presidente México, el Canciller chileno decidió brindar su respaldo al Perú para que asuma la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico.