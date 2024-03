Caso Alberto Otárola: Exministro Jorge Chávez demandará a Yaziré Pinedo si no se rectifica de sus acusaciones

En entrevista con Exitosa, el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, anunció que tomará las acciones legales correspondientes si Yaziré Pinedo no se rectifica. Ello luego de que la joven afirmara que el extitular del Mindef intervino a favor de su contratación en dicho sector.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el exfuncionario público adelantó que la primera medida que tomaría sería el envío de una carta notarial en contra de la trabajadora del Estado. Esto con el objetivo de que se retracte de las declaraciones hechas sobre él.

No obstante, el exministro aclaró que solo recurrirá a este recurso si tras el paso de las primeras 24 horas, Yaziré Pinedo no se ha rectificado sobre la supuesta intervención de Jorge Chávez a favor de ella en el sector Defensa.

En esa misma línea, el extitular del Mindef no escondió su molestia por las palabras de la joven y manifestó estar sumamente indignado con esta situación. Según indicó, han mancillado su honor.

"Me encuentro indignado. Creo que lo que tiene una persona, un funcionario público y, sobretodo, un soldado, es su honor. Nadie, repito, nadie tiene el derecho de mancillar ese honor. Por eso estoy indignado", agregó.

Como se recuerda, las palabras del exministro de Defensa, Jorge Chávez, tienen lugar luego de que las Yaziré Pinedo asegurara que intervino a favor de su contratación en dicho sector.

Según declaró la joven, vinculada al premier Alberto Otárola, fue el extitular del Mindef que le dio el trabajo gracias a influencia de César Figueredo.

"[Llegué al sector] por una recomendación del señor Chávez. [Él me dio trabajo] por temas de influencia del señor César Roberto Figueredo Muñoz, la persona a la que yo he buscado con mi abogado para que me represente desde que salió la primera primicia de Panorama [...] Es la mano derecha de [Martín] Vizcarra, ha sido director ejecutivo de Cofopri [Organismo de Formalización de la Propiedad Informal]", afirmó.