Caso Chibolín: Abogado de Andrés Hurtado solicita archivar investigación por tráfico de influencias

Nueva estrategia para lograr su libertad. El abogado Elio Riera planteó en audiencia al Poder Judicial que se archive la investigación en contra su patrocinado, el exconductor de televisión, Andrés Hurtado.

En audiencia desarrollada esta tarde, el letrado solicitó al juez Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la excepción de improcedencia de acción por el delito de tráfico de influencias.

El abogado sostuvo que el actor cómico conocido como 'Chibolín' no puede ser investigado por el delito mencionado, ya que, según su análisis "el tráfico de influencias en cadena no está regulado" por la norma penal peruana. En ese sentido, puso como ejemplo otro caso emblemático que lo envuelve la misma acusación fiscal.

"El día de hoy, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Corrupción de Funcionarios, en el caso del Sr. Bruno Pacheco y la Sra. Silvia Barrera, el fiscal a cargo a postulado sobreseimiento por esto, donde resalta justamente, que no es posible habilitarse esta figura del tráfico de influencias en cadena porque no está regulado en nuestro Código", expuso en su intervención.

Tras su exposición, el abogado Elio Riera solicitó formalmente al juez Checkley que el delito por el cual se le acusa a Andrés Hurtado pase al archivo, a fin de proteger sus derechos y en cumplimiento del debido proceso.

En febrero último, el Dr. Elio Riera denunció presuntas presiones por parte de la Fiscalía contra su patrocinado y sostuvo que estas actitudes corresponden a una falta de objetividad por parte de algunos fiscales.

"Hay muchas incidencias que lamentablemente tienen que ser tomadas en cuenta. Los abogados tenemos limitaciones para defender a nuestros clientes. En los penales, no comprendo por qué un fiscal puede ingresar con celulares, laptops, y la defensa no. No comprendo porque los fiscales te piden guardar tu celular en una cajita", acusó.